Õiguskantsler: alaealist võib ravida täiskasvanute psühhiaatriaosakonnas

Eraldusruumis viibib laps üksinda, aga tema turvalisus peab olema tagatud

Madise tõi välja, et kui lapse psüühikahäire tõttu tekib otsene oht enesevigastuseks või vägivallaks teiste inimeste suhtes ja muud vahendid ohu kõrvaldamiseks (sealhulgas vestlus, veenmine ja suuline rahustamine) ei ole osutunud küllaldaseks, on tahtest olenematul ravil oleva lapse suhtes võimalik rakendada ka ohjeldusmeetmeid, näiteks paigutada laps rahunemiseks eraldusruumi.

Mehaanilise ohjeldamisele tuleks eelistada füüsilist ohjeldamist

Madise sõnutsi on äärmiselt oluline, et noorukit ei ohjeldataks mehaaniliselt.

«Noorukite haavatavust arvestades on ohjeldusmeetmete kasutamise riskid oluliselt suuremad ja selle võimalikud tagajärjed raskemad. Füüsiline sekkumine on vajalik vaid äärmuslikel juhtudel, et vältida lapse enda või teiste kahjustamist, ning eelistatum sekkumine on füüsiline ohjeldamine, mis tähendab, et personal hoiab last kinni kuni tema rahunemiseni.»