GRAAFIK EKREst on lahkunud terve uue erakonna jagu liikmeid

Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast on nüüd alates eelmisest teisipäevast, kui erakonnast heideti välja Jaak Valge, Henn Põlluaas, Silver Kuusik ja Helle Kullerkupp, lahkunud enam kui 500 liiget.

Alates 11. juunist kuni on EKRE liikmeskond vähenenud vähemalt 518 inimese võrra. Kusjuures uue erakonna asutamiseks läheb vaja minimaalselt 500 inimest, võib ütelda, et EKREst on lahkunud erakonnajagu inimesi.

11. juunil toimunud EKRE koosolekul, kui hundipassi said neli liiget, kirjeldas erakonna esimees Martin Helme Otse Postimehest stuudios, et kuus tundi kestvas koosolekus sai selgeks, et «see seltskond oli juba ära otsustanud ja välja mõelnud, et kui neil ei õnnestu Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda üle võtta, siis neil on plaan B ja selleks on uue partei tegemine.»

«Kui me vaatame nende käitumist viimase kuu aja jooksul, siis tegelikult oligi plaan hakata uut erakonda tegema ja selles võtmes nii palju kui võimalik kahjustada oma senist koduerakonda. Asjad loksuvad paika, kui me saame aru, et nad niikuinii plaanisid erakonnast välja astuda, aga enne proovisid veel nii palju kahju teha, kui võimalik,» lausus Helme.

15. juunil kohtusid Paides rahvuslike ja konservatiivsete vaadetega Eesti poliitikud, et arutada edasisi plaane ühiste väärtuste ja Eesti omariikluse eest seismisel. Kohtumisel võeti vastu otsus luua uus erakond, mille nimeks saab Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK).