Mustamäel Männi pargis avati uus purskkaev

«Mul on väga hea meel, et purskkaev on lõpuks valmis ning midagi uut ja ilusat on Mustamäel taas juures. Männi park on mustamäelaste meelispaik ja eriti atraktiivne just lastele oma erinevate atraktsioonide ja võrratu keskkonna poolest. See värviliste tulede ja muusikaga purskkaev pakub pargi külastajatele ühtlasi nii silmailu, kui ka annab kuumadel suvepäevadel lastele võimaluse veega mängida ja seeläbi ennast veidi jahutada. Siinjuures kutsun täiskasvanuid siiski üles valvsusele ja purskkaevu eesmärgipärasele kasutamisele, mis on eelkõige veejugade vaatemängu nautimine,» ütles Veiser.