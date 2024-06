Saue vallas elav Kadri (nimi muudetud – A. S.) käis ülemöödunud reedel esimest korda toidupanga antavat abipakki vastu võtmas. Kuna ta teadis sõprade ja tuttavate pealt, et kott on korralik, oli ka tema valmis, et saab köögis tühjaks jäänud kapid uuesti millegagi täita.