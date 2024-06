Google käivitab koostöös meediaväljaannetega Eesti uudiste valiku programmi

Uudiste valik on osa Google’i eesmärgist toetada ajakirjanikke ja väljaandeid, et tagada inimeste ligipääs terviklikule, sõltumatule ja mitmekesisele uudistevoole. Google on panustanud ajakirjanduse toetamisse juba ühe kahekümne aasta, samuti on ettevõte aidanud Eesti, Läti ja Leedu meediamajadel leida uuenduslikke viise, kuidas lugejateni paremini jõuda ja neid veebis enam kaasata.

Google on üle maailma sõlminud uudiste valiku (Google News Showcase) lepingud enam kui 2700 väljaandega. Balti riikidesse laienemisega on Google viinud toote 30 riiki üle maailma.

Uudiste valiku laiendamine Baltimaadesse on märk ettevõtte pühendumusest ajakirjandusele ja tugevast koostööst Eesti, Läti ja Leedu uudisteorganisatsioonidega. Uudisteplatvormi algatuse Google News Initiative kaudu on Google koolitanud kolme riigi ajakirjanikke nii faktide kontrollimise oskustes, põhjalikus uurimistöös ja tööriistades, mis toetavad uurivat ajakirjandust. Samuti on ettevõte toetanud Delfi projekti Debunk, mis aitab võidelda veebis leviva väärinfoga, kasutades selleks nii tehisintellektil põhinevat analüüsi kui ka vabatahtlike kogukonna toetust.

Möödunud novembris kogunes Tallinnas üle 60 Baltimaade uudisteväljaande esindaja, ajakirjaniku ja akadeemiku, et arutada valdkonna uusimaid trende ja väljaandmisstrateegiaid. Google tutvustas uusimaid uudistööstusele suunatud tooteuuendusi ning pakkus inspiratsiooni tehisintellektil põhinevate lahenduste näol.

Google sõlmis pikaajalise partnerluse Kodanikuühiskonna vastupidavuse algatusega (Civic Resilience Initiative) ja Balti Meedia Kompetentsikeskusega (Baltic Center for Media Excellence). Need kaks tunnustatud mittetulundusühingut on saanud Google'ilt 1,3 miljoni euro suuruse toetuse, et jätkata oma olulist tööd meediakirjaoskuse tõstmise, vastupidavuse suurendamise ja väärinfoga aktiivse võitlemise nimel Eestis, Lätis ja Leedus.