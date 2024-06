Viimased seitse päeva on olnud liikluses traagilised: ränkades õnnetustes kaotas elu seitse inimest, nende seas kaks noorukit.

Sel aastal on juhtunud üle 700 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles on hukkunud 19 inimest.

Politseikolonelleitnant Sirle Loigo ütles, et on selge, et liiklusohutus Eestis ei liigu paremuse poole.