Kas ränga liiklusõnnetuse Harjumaal põhjustas auto või inimene?

Tesla sõiduabisüsteemid peaksid viima liiklusõnnetuste toimumise tõenäosuse miinimumi. Kui Tesla tuvastab ohuolukorra, rakendub hädapidur. Samas saab juht hädapiduri mõju nullida, kui ta vajutab samal ajal tugevalt gaasipedaalile. Teslade edasimüüja First EV müügijuhi Kristjan Liiva sõnul on see üks võimalik põhjus, miks õnnetus juhtuda võis. Seda, et hädapidur lihtsalt mingil hetkel ei rakendunud, ei pea Liiva tõenäoliseks.