1. juulil saab Merilost kindral Martin Heremi järel kaitseväe juhataja. Praegu on Merilo kaitseväe juhataja asetäitja, varem on ta olnud diviisi 1. jalaväebrigaadi ülem ja kaitseväe peastaabi operatiivosakonna ülem. Merilo on juhtinud ka kaitseväe juhataja administratsiooni, Scoutspataljoni ja 1. jalaväebrigaadi operatiivjaoskonda.