Alar Karise kommunikatsiooninõunik vahetab ametit

«Olen õnnelik selle võimaluse üle, mida president Karis mulle oma meeskonda kutsudes on andnud. Enam kui kaks ja pool aastat tõi pingelisi pöördeid nii sise- kui välispoliitikas, majanduse ja julgeoleku vallas. President on seisnud selle eest, et meie põhiväärtused, mis suuresti seotud meie hariduse ja kultuuriga, ei jääks unarusse,»ütles Indrek Treufeldt ametist lahkudes.