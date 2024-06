TALLINNA ÜLIKOOL Hagi Šein armastas oma üliõpilasi ja üliõpilased armastasid teda

Ajakirjanik Raul Rebane on tabavalt öelnud, et nii kaua kui eksisteerib televisioon, jääb Hagi selle kultuurinähtuse kõige olulisema nimena kestma. Hagi Šeini tähtsus on Eesti televisiooni arengule, telekultuuri akadeemilisse uurimusse ning teleajakirjanduse õpetamisele olnud harukordne. Ta alustas tööd ETV-s 1967.a tootmisassistendina, kujunes peagi ajakirjanikuks – saatejuhiks ning Eesti taasiseseisvumise järel 1992-1997 juhtis ta ETV-d peadirektorina. Ülikooliõpingute ajal omandatud sotsioloogiateadmisi rakendas ta edukalt ka teleauditooriumi uurimises ning ta õpetas 10 aasta vältel teleajakirjandust Tartu ülikooli ajakirjandusosakonnas. Aastakümnete pikkuse viljaka ajakirjaniku, õppejõu, teadlase ja telejuhi karjääri jooksul oli ta uuendaja. Ajakirjanikuna tõi ta telesaadetesse ja dokumentaalfilmidesse uusi teemasid ja saateformaate. Ta tegi nähtavaks eakate ja puuetega inimeste probleemid ühiskonnas. Laulva revolutsiooni ajal sündis tema osalusel avalik (tele)diskussioon ühiskonnaelu ja poliitika teemadel. Telejuhina andis ta panuse avalik-õigusliku meedia kujunemisse. Aastakümnete vältel on ta pannud aluse telekultuuri, kui kultuuriuuringute ühe olulise osa, akadeemilisele käsitlusele. Hagi Šein oli üks nende seast, kelle eestvedamisel käivitati nii Concordia ülikooli meediateaduskond kui Balti filmi- ja meediakool, millest tänaseks on saanud Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut.