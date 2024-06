Kaja Kallas: 1,6 miljardi leidmine nipsust pole tehtav

Kallas rääkis neljapäeval valitsuse pressibriifil, et kui vaadata veidi tormiliseks muutunud debatti kaitsevõime üle, siis tundub, et see käib ringiratast ja üks ning sama teema tõstatub eri kohas üha uuesti.

«Me oleme liitunud NATO-ga 2004. aastal ja tegime seda kahel põhjusel. Esiteks ei taha me kunagi enam olla üksi ning teiseks ühinesime kaitsealliansiga, mis kogumis on maailma suurima kaitsevõimekusega sõjaline liit,» rääkis Kallas.

Selle kaitsevõimekuse saavutamine on Kallasesõnul kõikide liikmete investeeringute tulemus. «Kuid nüüd oleme jälle ringiga alguses, justnagu me peaksime üks olema valmis Venemaale vastu seisma. Et peame üksi ja iseseisvalt saavutama sellise sõjalise võimekuse, mis on võrdne meie agressiivse naabri omaga. Tegelikult me üksi ei suuda sellega võistelda ja ei ole kunagi ka sellele panuseid pannud,» ütles Kallas.

Tema sõnul on Eesti alliansis, mis tähendab, et Eestil on oma kaitsevõime, ja see, mis tuleneb liitlaste panusest. «Selles debatis on minu hinnangul täiesti põhjendamatult vehitud võrdlusega 1939. aastast, mis puudutab meie kaitsevõimet. Sest see olukord on täiesti teistmoodi - toona olime üksi ja see sai meile saatuslikuks, täna aga mitte,» ütles Kallas.

Ka ei võetud Kallase sõnul toona kaitsevõimesse investeerimist nii tõsiselt nagu Eesti on praegu teinud. «Aru saama peab ka sellest, et me ei saa kogu ühiskonda seisma jätta, kõigil on rahalised vajadused. Ja selline »põletatud maa« taktika pole ka heidutuseks parim,» ütles Kallas.

Ta rõhutas, et Eesti panustab tänavu kaitsesse 1,3 miljardit eurot, mida on varasemast oluliselt rohkem. «Ja lihtsalt nipsust kohe 1,6 miljardi euro lisamine lihtsalt ei ole tehtav,» ütles Kallas.

Tema sõnul võistleb Eesti teatavate võimekuste osas juba praegu maailma tippudega ja mitte arvestades protsenti inimese kohta, vaid absoluutnumbreid.