Lasnamäele ujula rajamise plaan pandi pausile

Otsus tehti seetõttu, et riigihanke läbiviimise aluseks olnud tingimused ja majanduslik kontekst on muutunud, mis muudab lepingu sõlmimise võimatuks.

Abilinnapea Viljar Jaamu sõnul on olümpiamõõtmetes ujula rajamise ettevalmistamisega Tallinnas tegeletud mitu aastat ning projekteerimisse on olnud kaasatud Eesti Ujumisliit, et tagada vastavus rahvusvahelistele normidele. «Sel nädalal teatas ka kultuuriministeerium, et riigil pole võimalik ujula rajamist toetada, mis on praegust majanduslikku olukorda arvestades ka mõistetav,» lausus abilinnapea.