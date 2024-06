RIIGIKOHUS SELGITAB Kes peaks saama lahutuse järel ühise korteri?

Lisaks selgitas riigikohtu tsiviilkolleegium, et kui abikaasad on näiteks ühise kinnisvara soetamise rahastamiseks kasutanud ühe abikaasa abielueelset vara, ehk näiteks korterit, siis sel abikaasal on lahutades õigus nõuda oma panuse hüvitamist. Kusjuures hüvitamisel on abikaasal õigus saada ühise kinnisvara väärtusest selline osa, mis vastab tema algsele panusele.