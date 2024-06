Eesti kaalub hinnalist laskemoona soetades ka varuvariante

Lisaks laskemoona ostmisele on ülimalt oluline teha kindlasks ka sihtmärgid, sest vastasel juhul on see väga halvasti kulutatud raha. Raketisüsteemi HIMARS laskmised Saaremaal õppusel Siil 2022.

Foto: Valmar Voolaid/Eesti Kaitsevägi