Kelrdist katuseni uunenud sisuga Kiek in de Kök avab taas uksed

Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi juhataja Anneli Jalava sõnul on epitaaf ka varem Kiek in de Kökis väljas olnud, aga paksude müüride vahel oli nii palju niiskust, et külastusjuht pidi igal hommikul selle ees oleva klaasi ära kuivatama, et külalised midagi näeksid. Nüüd on see probleem lahendatud uudsete kliimavitriinidega. Muuseumi kliimavitriinid ei vaja isegi elektrit ning tänu neile on uues püsiväljapanekus mitmeid vanu kunstiteoseid, millel on näha mitmesuguseid Tallinna vaateid linnamuuseumi kogudest. «Meie eesmärk oli näidata seda, kuidas on kunstis kujutatud Tallinna kindlustusi. Tänu kliimavitriinidele saame esimest korda rahuliku südamega panna välja väga väärtuslikku kunsti. Graafilisi lehti või akvarelle me varem ei julgenudki siin näidata,» rääkis Jalava.