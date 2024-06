Lux Express viis reisijad ööseks Narva-Jõesuu hotelli

Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos rääkis Kuku raadiole, et mingi osa inimestest on Lux Express sinna viinud. «Buss on ootel. Olukord on ärev. Eile õhtul sain ma info, et 52 reisijat olime sunnitud nad Narva-Jõesuus majutama, et nad hommikul saaksid uuesti proovida,» rääkis Roos.

Luhamaa suunal on Lux Expressil kaks bussi nädalas. «Tegelikult Luhamaa piiriületus on pikk ja problemaatiline, sest seal on ka veoautod,» kirjeldas Roos.

Aga Narva survet on kasvatanud ka see, et Soome piiripunktid on kõik kinni. «Soome kodakondsusega etnilised venelased on täna ka läbi Narva piiripunkti reisimas» kirjeldas Roos.

Miks Venemaaga üldse asju ajada? Roos vastas, et see otsustus on riigil. «Vaatame reisijate struktuuri: Vene kodakondsusega inimesi on sel aastal kokku olnud 50,8 protsenti. Selle protsendi juures on suur osa topeltkodakondsusega ELi inimesi, kes kasutavad selleks piiriületuseks oma Vene kodakondsust,» selgitas Roos.