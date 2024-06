Mangaanimaagi sanktsioonide alla saamine Eesti ja Läti jaoks Euroopa Liidus suuri raskusi ei valmistanud

Märtsis kirjutas Postimees, et sõjatööstuses hädavajaliku mangaanimaagi tarned Venemaale on sõja puhkemise järel hüppeliselt kasvanud. Alates 2023. aastast saadeti seda sinna ka ekspeaminister Tiit Vähi hoole all oleva Sillamäe sadama kaudu. Mangaani veeti Venemaale muuhulgas erinevate Läti sadamate, sealhulgas ühe Läti riigifirma kaudu.