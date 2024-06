FOTOD Vene vaatlusõhupall jälgis Narva piiripunkti kogunenud inimesi

Rus.Postimees kirjutas täna, et see pole esimene kord, kui Vene Föderatsiooni territooriumil õhupall taevasse tõuseb. Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Eerik Purgel nentis, et tõenäoliselt on õhupall varustatud jälgimisseadmega, mille abil Venemaa kogub informatsiooni.