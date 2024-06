Kaugliinibussiga Šveitsist saabunud 28-aastane noormees esitas kontrolli käigus Weil am Rheini piiripunktis Eesti passi, millelt ametnikud avastasid kontrollimisel võltsimise tunnused.

Mees tunnistas üles, et ta on tegelikult süürlane ning ta esitas ametnikele varjupaigataotluse, teatas Weil am Rheini politsei.