«Kaja Kallasele ennustatakse kõrge välisesindaja kohta, panused on kõrgemad kui kunagi varem ja Eestis hoitakse hinge kinni üsna mitmes kohas. Nii valitsuses, Kaja Kallase kodus, aga ka lihtsalt rahva ja poliitikute hulgas, kes mõtlevad, et mis nüüd edasi saab, kui Kaja Kallas peaks ära minema. Sest sellele järgneb valitsuse vahetus, sellele järgneb tõenäoliselt ümberrivistumine poliitikute ja tulevaste ministrite hulgas ja miks mitte ka valitsusse kuuluvate erakondade hulgas. Aga kõik see sõltub sellest, kas Kaja Kallas osutub valituks kõrge välisesindaja kohale. Aga isegi kui ta kõrgeks välisesindajaks ei saa, siis voliniku koht on võimalik,» rääkis Priit Hõbemägi.