Luhamaa ja Koidula piiripunktides tuleb piiriületuseks varuda terve päev

«Võrreldes päeva esimese poolega on piiriületus sujuvam,» sõnas PPA pressiesindaja Britta Sepp.

Koidula piiripunkti Eesti poole peal jalakäijate järjekorda ei ole. Sõiduautode ootejärjekord on hetkel umbes 8-10 tundi.

Luhamaa piirpunktis on samuti järjekorrad lühemad - piiriületust Eesti poolel on hetkel ootamas umbes 20 inimest ja sõiduautode ootejärjekord on umbes 13 tundi.