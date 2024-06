GALERII President Karis: muusika köidab meid kokku nii sõprade kui võhivõõrastega

«See, mida me siin Tartu lauluväljakul kogeme ongi õnn ja rõõm. See tunnete virvarr, kuid samas täielik selgus ja kohaolu, mis valdab meid üleni. Ka siis, kui kõht on natuke tühi, varbad kergelt märjad või roidumus päikesest, on meid üleni valdav rõõm muusikast ja sellest hetkest siin selgemast selgemad.»

Riigipea viitas Tõnu Õnnepalu sõnadele, et õnne ei saa fikseerida. «Õnn on ainult hetkeks, me peame ta käest lahti laskma. Aga kuna ta on nii liikuv ja lenduv, siis võib ta iga hetk ka meile uuesti vastu tulla,» sõnas president Karis.

«Aga õnnelik ja rõõmus olla on võimalik pidevamalt. See on maailma vaatamise küsimus. See on armastuse leidmise küsimus. See on oma kõrval oleva inimese hea pilguga vaatamise küsimus. See on huumorimeele ja naeratuse küsimus Õnnelik inimene teeb vähe halba,» lausus riigipea.