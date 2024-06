ETTEVAATUST EMO: suviste traumade põhjustajateks on alkohol ning kaherattalised

Suvi toob kliinikumi kinnitusel endaga kaasa mitte ainult sooja ilma ja vaba aja veetmise võimalused, vaid ka suurema traumariski. Maarjamõisa EMO vanemarsti Aime Keisi sõnul suureneb sooja ja kuiva ilma püsides tõukerataste ja jalgrataste kasutamine, mis paraku toob endaga kaasa kukkumisi ja vigastusi. Soojal ajal ongi erakorralise meditsiini osakonnas sagedased just lahtised vigastused.

«Tõukerattad on suur probleem, kuna vigastused on tõsised ja paranevad kaua. Kogemuslikult saab öelda, et tõukerattaga kukkunud moodustavad umbes kolmandiku liiklusvahendiga saadud vigastustest ja praktiliselt võrdselt jalgrattaga kukkunutega,» rääkis Keis.