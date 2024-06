USA teatab meedia andmetel ilmselt uuest abipaketist Ukrainale

Agentuur tõi välja, et viimati teatas USA uuest abipaketist Ukrainale 7. juunil. Selle maksumus oli 225 miljonit dollarit ja see sisaldas eelkõige laskemoona raketisüsteemidele HIMARS.

Moskva on üha enam ähvardanud Washingtoni ja teisi Kiievi lääne toetajaid Venemaa sihtmärkide pihta tulistamiseks mõeldud relvade tarnimise eest ja nimetanud neid kaks aastat kestnud sõja otsesteks osalisteks.

«See on õiglane otsus, sest nii saab Ukraina relvastust Venemaa enda riigivaralt teenitud kasumiga, mitte ainult Euroopa Liidu maksumaksja rahaga,» ütles välisminister Margus Tsahkna esmaspäeval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kohtumisel Luksemburgis.

«Raha läheb otsust ellu viivatele riikidele, kes saavad kohe osta Ukrainale hädavajalikku relvastust. See on kiirtee, et Ukraina saaks tagasi lüüa Venemaa igapäevased rünnakud ning kaitsta oma energiataristut ja inimesi,» lisas Tsahkna.