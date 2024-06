Talgulised tõid Peipsi järvest välja 475 hüljatud nakkevõrku

«Iga selline hüljatud võrk on liiast, aga hea meel on selle üle, et viimasel kahel aastal on tragimistalgute saak veidi vähenema hakanud. Võrreldes kolme aasta taguse ajaga tuli tänavu välja vinnata pea poole vähem võrke. Loodame, et see trend jätkub,» ütles Kask.