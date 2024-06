GALERII Kaitseväelased tähistasid Iraagis jaane

Rahvuslikku elementi anti päevale juurde liha grillimisega. «Kui te juhuslikult olete pea viiekümnekraadisel päeval grillinud liha üle sajale inimesele, siis te saate kindlasti aru, kui keeruline töö see on. Liha oli väga hea ja korraks tekkis ka õige jaanipäeva tunne,» ütlesid sõdurid, kes rõõmustasid ka selle üle, et meeleolu aitasid tõsta Eesti päritolu karastusjoogid. Sõdurid lisasid, et vaatamata võidupühale ja jaanipäevale tagasid nad baasi julgeoleku, olid valmis kiirreageerimisüksusena välja liikuma ning tagama nõunike turvalisuse.