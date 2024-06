Uus seadus karmistab järelevalvet eesti keele kasutamise üle ja suurendab sunniraha

Kavas ei ole taastada taksojuhtidele teenuskaardi taotlemisel eesti keele oskuse tõendamise nõuet. Eesti keele oskuse nõue B1 tasemel on taksojuhtidele kogu aeg kehtinud, kuid alates 2016. aastast ei ole teenindajakaardi taotlemisel kohustust seda tõendada. Oluline on suurendada tööandjate nõudlikkust, näiteks Bolt on arendanud oma keeleõppe programmi, mille sõiduteenuse jagajad peavad läbima. Woltiga aga on jõutud kokkuleppeni, et platvorm nügib kullereid eesti keelt õppima ja neile ei ole kavas kehtestada keeleoskuse nõuet A1 tasemel.