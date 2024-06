Kaja Kallas automaksust: minu soov on, et maks jõustuks 1. jaanuarist

Kallase sõnul nüüd peab riigikogu seda arutama. Automaksu seadust on arutatud riigikogus terve aasta. «Maksukorralduse seadus ütleb, et üldjuhul peab jääma kuus kuud enne maksu kehtestamist. Selle seaduse mõte on selles, et ettevõtted ning inimesed saaksid planeerida oma tegevust,» rääkis Kallas ja lisas, et see ei tähenda seda, et see peaks hiljem jõustuma.

Ta rõhutas, et maksupoliitikaga ei tehta sotsiaalpoliitikat. «Puuetega Inimeste Kojaga on olnud tihedad läbirääkimised. Need, kellel on juba autod, on paremas seisukorras, kui need, kellel autot ei ole. Seetõttu leppisime kokku, et puuetega inimeste toetused tõusevad. See erand on ikkagi autost lähtuv,» rääkis Kallas.

«Auto, millel on puuetega inimeste kaart, ei tähenda seda, et see inimene vajaks eraldi toetust. Toetust vajavad puudega inimesed üldiselt, sest neil on keerulisem. Need, kellel on auto - neid on siiski pigem vähem,» selgitas Kallas Vikerraadios ja lisas, et kõike riigikogu vaagis aastase menetluse ajal.

«Las riigikogu otsustab. Soov on see, et see seadus jõustuks 1. jaanuarist. See on ikkagi tulude pool, mis on vajalik,» rõhutas Kallas. «Ma usun, et riigikogu saab selle uuesti menetletud ja kaalutud ning siis uuesti vastuvõetud,» lisas Kallas Vikerraadios.