Tsahkna: ICC uued vahistamismäärused on suur samm edasi

«Meie jaoks on põhimõttelise tähtsusega, et need, kes hävingut külvavad ning ukrainlaste elusid hävitavad, saaksid selle eest ka vastutusele võetud. Me ei tohi vaadata sõjakuritegudele läbi sõrmede, sest see annab kurjategijatele signaali punaseid jooni julgemalt nihutada ning nii pannakse ohtu kogu maailma julgeolek,» ütles Tsahkna.