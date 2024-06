Endised politseijuhid oma süüd ei tunnista

Teisipäeval algas süüasja kohtulik uurimine prokuröri süüdistuskõnega. Protsess jätkub reedel, mil sõna saavad kaitsjad. Kohtuistungid on planeeritud kuni 7. jaanuarini.

Süüdistus seisneb selles, et Eerik Heldna lõi Elmar Vaheri ja Aivar Alavere kaasabil sotsiaalkindlustusametile (SKA) ebaõige ettekujutuse sellest, et tal on alates 2022. aasta 5. maist täitunud 25-aastane politseiametniku staaž, mille põhjal hakkas SKA talle maksma väljateenitud aastate pensioni seaduse alusel pensioni.