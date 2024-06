Pakosta: Saar tegi hea kampaania

Indrek Saar ütles, et nii nagu Euroopa Nõukogu on just viimastel aastatel olnud kõige raskematel hetkedel Euroopa jaoks suunanäitajaks, oli Eesti omamoodi suunanäitajaks peasekretäri kampaaniat tehes. «Olime esimesed, kes alustasid peasekretäri programmi sõnastamist ja suur osa nendest mõtetest on olnud kampaania diskussioonide keskmes. Usun, et Eesti mõju Euroopa Nõukogu lähiaastate tegevusele on seeläbi veelgi tuntavam, eriti mis puudutab toetust Ukrainale,» ütles Saar. Ta lisas, et nii tema isiklikult kui ka Eesti välisdiplomaatia on saanud suurepärase kogemuse rahvusvahelisese kampaania läbi viimisest ning sellest võib olla kasu meie tulevastele kampaaniatele ja ettevõtmistele.