Suvised vereimejad teevad vahetust: sääskede asemele tulevad parmuparved

2024. on olnud hea sääseaasta. Maikuu keskpaigast kuni kuu lõpuni oli soojalaine, mis pani sääsed aktiivselt liikvele. Kuigi tundub, et tüütuid putukaid on eriti palju, siis Roosileht sõnas, et tema pole täheldanud, et sel aastal oleks sääski mullusest rohkem. «Ma pole seda märganud, et midagi väga teistmoodi oleks olnud. Eestis on alati sääski olnud ja ma tegelikult imestan virinat nende üle,» lausus Roosileht.