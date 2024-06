Täna algavad Lastekodu tänava rekonstrueerimistööd

«Keldrimäe asum saab Lastekodu tänava rekonstrueerimisega uue kohaliku peatänava, kus kõigil inimestel on ohutu ja mugav liigelda ning millest saab sihtkoht iseeneses, koht kuhu inimesed tahavad minna,» sõnas abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.

Abilinnapea lisas, et tegemist on keerukate ja ajamahukate ümberehitustöödega, millega kaasnevad ebamugavused ja mis häirivad seetõttu paljude linlaste igapäevast elukorraldust ja liiklemist.

Tänasest on liiklusele suletud Lastekodu tänava lõik Liivalaia ja Keldrimäe tn vahel ning 19. juulini on suletud Lastekodu ja Gildi tänava ristmik. Edasistel etappidel alates 1. juulist on ette nähtud liikluse sulgemised Liivalaia-Tartu mnt ristmikul ning Liivalaial tänava Tartu mnt ja Lastekodu tn vahelisel lõigul.