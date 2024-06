Mitukümmend päästetut: Eesti laiendab koostööd Ukrainaga küüditatud laste tagasitoomisel

Eesti MTÜ Herojam Slava on alates eelmise aasta suvest teinud koostööd Ukraina inimõiguste voliniku Dmõtro Lubinetsi meeskonnaga, et nii leida kui ka aidata tagasi tuua Venemaale küüditatud lapsi.

Praeguseks on õnnestunud koostöös tagasi tuua 26 last ning hiljuti allkirjastatud memorandumis ning juunis toimunud kohtumisel inimõiguste volinikuga ja tema asetäitja Oleksandr Kononenkoga otsustati koostööd veelgi laiendada.

Kohtumisel lepiti kokku küüditatud laste andmebaasi loomine, naasnud laste rehabiliteerimine ja tsiviilelanikest vangide aitamine, et nad tagasi Ukrainasse tuua. «Paraku on mitmeid juhtumeid, kus vägisi Venemaale viidud lapsed ja vanemad on eraldatud ning vanemad viibivad kinnipidamiskohtades,» selgitas Herojam Slava MTÜ kaasasutaja Jaanika Merilo pressiteate vahendusel.