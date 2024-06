RIIGIKONTROLL Jäätmete ringlussevõtt on jäänud aastateks toppama ning Eesti liigub trahvi kursil

Selleks, et vähendada jäätmeteket ja jäätmed jõuaks ringlusse, on tulnud neid tegevusi toetada. Kuni see olukord ei muutu, ongi jäätmete ringlussevõtu ja taaskasutuse määra suurendamist võimalik saavutada üksnes toetuste kaudu. See ei ole maksumaksja jaoks aga parim lahendus ja töötab vastu põhimõttele, mille järgi peaks suurema keskkonnamõjuga tegevuste elluviimine olema kulukam.

Ehkki kliimaministeerium deklareerib, et soovib vähendada jäätmeteket, on selle eesmärgi saavutamine riigikontrolli hinnangul praeguste vahenditega küsitav, sest puuduvad omavalitsuste ja teiste osapooltega kokku lepitud üksikasjalikud tegevused ning pole kindlust tegevuste rahastamises. 2023. aasta lõpus vastu võetud jäätmekava rakenduskava jäätmetekke vältimise tegevused on väga üldise sisuga. Need ei suuna omavalitsusi soovitud suunas ja omavalitsustel on neid omakorda raske järgida. Ei ole teada, kui palju maksab tegevuste elluviimine ettevõtjate, omavalitsuste ja riigi jaoks ning kas vajalik raha on üldse olemas ja kuidas kohustusi jagada.

Näiteks on kliimaministeerium jäätmetekke vältimise tegevustena ette näinud kommunikatsiooni ja teadlikkuse parandamise. Nüüd peaks ministeerium omavalitsuste ja ettevõtetega läbi arutama, milliseid konkreetseid tegevusi nad omavalitsustelt ja ettevõtetelt ootavad ja kust tuleb nende tegevuste tarvis raha.