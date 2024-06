FOTOD Torutööd Tallinna kesklinnas uhusid päevavalgele kolju ja luud

Seoses torustike uuendamisega tehakse AS Tallinna Vesi tellimusel F. R. Kreutzwaldi ja Kunderi tn ristmiku piirkonnas kaevetöid. Tallinna Vee torustike planeerimise ja ehituse juhi Marti Vaksmann rääkis Postimehele, et jaanipäeva hommikul avastati sealt arheoloogiline leid, millest teavitati kohe objekti arheoloogilise järelevalve tegijat.

«Kolmapäeva hommikul algasid kaevikus täiendavad uuringud, mis veel käivad, ning praegu on leiu kohas kaevetööd ajutiselt peatatud. Kaevatöödega alustamisel oli teada, et piirkonnas on muistne kalmistu,» lausus Vaksmann.