GRAAFIK Millisel päeval tabatakse kõige rohkem roolijoodikuid?

«Paraku on nii, et mida rohkem politsei juhtide kainust kontrollib, seda rohkem joobes juhte avastatakse. Samamoodi tuleb arvestada, et joobes juhtide tabamise aeg ja number sõltub palju sellest, millal politsei korraldab «Kõik puhuvad» reide,» kommenteeris politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov.