Miinisadamasse ehitatakse uus merepäästehoone

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse põhja-kirde portfellijuht Ando Voogma märkis, et PPA ja mereväe laevastiku ühendamise puhul oli oluline leida merepääste jaoks sobiv asukoht olemasoleva taristuga ning selleks sobis mereväe Miinisadama taristu ideaalselt oma kaide ja sadama paiknemisega Tallinna lahel.

Hoone ehitatakse PPA merepääste teenuse ja merepääste koolitusvõimaluste tagamiseks. Hoones hakkavad paiknema PPA merepääste teenuse ruumid, sealhulgas ruumid nii merepäästega seotud koolitusteks, merepäästeüksuse valmisoleku tagamiseks kui ka kontoritööks. Hoonesse on kavandatud merepäästevarustuse hoiu- ja hooldusruumid ning töökoda.

PPA merepääste teenuse juht Raina Jeeberg märkis, et PPA päästab merelt üle saja hätta sattunud inimese aastas.

«Uus hoone võimaldab meil seda ülitähtsat tööd korraldada veel paremini, sest ühe katuse all on koos kõik merepäästet puudutav, alates päästevarustuse hoiustamisest ja remonditöökojast kuni loenguruumideni. Ehitatav maja tagab paremad töötingimused nii PPA merepäästemeeskondadele kui ka head väljaõppe ruumid vabatahtlikele merepäästjatele, keda me koolitame,» ütles Jeeberg.