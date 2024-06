Kui kunagine välisminister Kristiina Ojuland aastatel 2009–2014 Euroopa Parlamendis töötas, tekkis tal Anna van Denskyga (see on pseudonüüm, tema sünninimi on Anna Vvedenskaja) nii usalduslik suhe, et lubas tolle aeg-ajalt suisa oma büroo arvutisse tööd tegema.