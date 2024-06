JOKK-skeem ahvatleb perearste eelistama kaubandushuve

Eestis on üle 20 aasta kehtinud nõue, et perearstiabi osutav äriühing tohib vaid olla seal töötaval perearstil. Vaid üks väike erand tehti seadusse: ka kohalik omavalitsus võib olla perearstiabi osutava äriühingu omanik, kui kohalikud perearstid ei taha ettevõtjaks hakata. Perearstide ja nende tegutsemiskohtade üle toimub riiklik järelevalve.

«Omandipiirang on eksisteerinud Eesti peremeditsiinis ju selle loomisest alates, eesmärk just nimelt patsiendi ja ka perearsti vabadus ja sõltumatus. Ehk siis oluline on perearsti vabadus teha valikuid teenuseosutajate osas, mis ei ole kallutatud ega suunatud kaubanduslikest huvidest ja mis tagavad patsiendile parima teenuse, mis on riigi vaatest optimaalse hinnaga,» selgitab perearst ja endine perearstide seltsi juht Le Vallikivi, kes valiti mullu aasta arstiks.