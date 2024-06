Kaja Kallase võimalik Euroopasse minek paneb automaksu arutelud ootele

Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi selgitas, et riigikogus peab toimuma erakorraline istung, sest seadusega pole võimalik lõputult venitada. Kivimägi lausus, et seadust tasuks minna muutma, et see hiljemalt juulikuu jooksul vastu võtta ja jõustada.