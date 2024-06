Põhja-Korea teatel viidi läbi järjekordne raketikatsetus

Lõuna-Korea staabiülemate ühiskomitee oli kolmapäeval teatanud, et Põhja-Korea katsetas arvatavat hüperhelikiirusega raketti, kuid edutult.

Ilmselt tahketütusega raketist eritus tavapärasest rohkem suitsu ja seetõttu kahtlustatakse, et sellel võis olla probleeme mootoriga.

Jaapani peaministri Fumio Kishida büroo kinnitas sotsiaalmeedias samuti, et Põhja-Korea tulistas ilmselt välja ballistilise raketi.

Hiljem kinnitati, et rakett kukkus Jaapani merre.

Pingeid kahe Korea vahel on viimasel ajal suurenenud.

Analüütikud on oletanud, et tuumarelva omav Põhja-Korea võib katsetada ja kiirendada suurtükimoona ja tiibrakettide tootmist enne nende Venemaale saatmist.

Eelmise kuu raportis teatas Pentagon, et on sellised tegevused on kinnitust leidnud.