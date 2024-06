Tall Ships Races toob Tallinna 60 erineva ajalooga purjelaeva

11.-14- juulini toimuval rahvusvahelisel purjeõpperegatil seilavad laevad on vägagi erineva ajalooga vaatamisväärsused – on kunagisi kalapüügi- ja kaubalaevu, sõjaliseks otstarbeks ehitatud aluseid, kõrgkoolide õppelaevu ning riigiasutuste kuuluvaid aluseid.

Tall Ship Races Tallinn 2024 laevastiku juht Madis Rallmann rääkis, et lisaks ajaloole paistavad paljud alused silma ka oma suurusklassiga. «Kui näiteks Eestis on üldse kõige suurem purjekas ligikaudu 24 meetrit pikk ning järgmine on 16-meetrine, siis suur osa juulis meie sadamatesse jõudvatest laevadest on üle 30 meetrised ning kuus neist on ligikaudu sajameetrised, mitme mastiga purjelaevad,» tõi Rallmann näiteks. Kõige suurem alus, mis Tallinnasse jõuab, ongi ligi 95 meetrit pikk ja 44 meetrit kõrge kolmemastiline Poola purjelaev Dar Młodzieży.

Mitmed purjeõppelaevad on pika ajalooga. Neist vanim, Taani kahvelkutter Jens Krogh ehitati 1899. aastal, samal ajal kui juulikuise regati noorim purjejaht, hollandlaste Urania valmis 2004. aastal. Paljud merealused jõuavad siia päris kaugetest riikidest ja Eestit väisavad nad esimest korda, näiteks Ecuadori mereväe purjeõppelaev Guayase. 1977. aastal valminud Guayase kere pikkus on üle 64 meetri ja laeva kõrgus on üle 34 meetri.