Tallinna trollibussid asendatakse novembris bussidega

Trolliliiklus on vastavalt sõitjate viimastele rahulolu-uuringutele hästi hinnatud teenus ja seetõttu on TLT võtnud eesmärgiks trollibussid linnapilti paari aasta pärast tagasi tuua. Lähinädalatel avaldab TLT riigihangete registris hanke, mille raames soetatakse 40 uut ja moodsa tehnoloogiaga trollibussi, mis on võimelised liikuma ka autonoomselt akude peal. Uute trollibusside hankimine on osa laiemast projektist, mille eesmärk on viia Tallinna ühistransport üle säästlikumatele ja innovatiivsematele lahendustele. Tegemist on rahvusvahelise hankega, mille käigus selgub ka trollibusside tootja ning täpne tarnegraafik. Pakkumisi ootab TLT juba septembris.