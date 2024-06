Liikumispuudega tudeng: kõigele ei saa panna diskrimineerimise silti

Laane sõnul ei saa rääkida tulemuslikust õppetööst olukorras, kus puudub mugav juurdepääs kõikidele korrustele, auditooriumitele ja laboritele. «Tõusva joonega auditooriumis võib ratastoolis noor küll uksest sisse saada, aga kus ta seal edasi liigub, millise laua taha istuda saab?» küsis Laan. Ta ei pea seda võrdseks kohtlemiseks, kui teistel on võimalus endale koht valida, ratastooli kasutaja peab paiknema seal, kus see võimalik on.

Samuti peab Laan probleemiks erivajadusi arvestavate tualettruumide puudumist. «Ruum ise võib olla nagu kirik, suur ja avar, aga uks on nii kitsas, et tooliga läbi ei saa. See ei ole normaalne, et inimene ei saa terve õppepäeva jooksul tualetti kasutada,» nentis ta. «Kõigile tudengitele peavad olema tagatud samad tingimused, vaid sel juhul saame panna ülikoolile sildi, et see on täies mahus ligipääsetav.»