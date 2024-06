VIDEOINTERVJUU Paul Keres: hüvitis pika kohtuprotsessi eest ei ole rikutud õigushüvega samaväärne

«See on tõsine probleem. Hüvitist me nõudsime ja hüvitis mõisteti välja väga väikeses mahus. Ma kujutan ette, et kohus lähtus otsuse kuulutamisel väga rangelt seaduse piiridest ja ei pidanud võimalikuks seadust laiemalt tõlgendada. Ma arvan, et süüteomenetlusega tekitatud kahju hüvitamise piiratus Eesti õiguskorras on kindlasti küsimus, mida on vaja veel kõrgemates kohtutes arutada ja see praktika peab minu arvates muutuma,» ütles Keres Tallinna Sadama protsessi kohtuotsuse väljakuulutamise järel Postimehele.