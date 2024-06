TÄNAVAKÜSITLUS Eestlased kodumaistest maasikatest: see on küll väga Eesti maasika maitsega

Poest ostetud AranFarmingu Eesti maasikaid hindasid kõik kõrgelt ning enamik tundis seal ära ka erilise kodumaise maasika maitse faktori. «See on küll väga Eesti maasika maitsega, aga ma arvan, et see on väga petlik,» lisas Laura. Ka Siiri kinnitas, et kolmest valikust olid just need maasikad parimad. Katariina mõistis juba välimuse järgi, et tegu on Eestist toodud maasikatega. «Need on väiksemad, võivad Eesti omad olla küll,» täpsustas ta ning peale maitsmist oli oma pakkumises kindel. Katariina, kellel on omal kodus maasikad, ütles, et tundis neis ära koduse maitse.

Turult ostetud Eesti maasikad tekitasid maitsjates dilemmasid rohkem – pakuti, et need võivad pärit olla nii Hispaaniast, Lätist, Kreekast kui ka Poolast. «See on väga hea, see võib ka Eesti oma olla, kui on kõvasti väetist peale visatud. See ei ole paha, õrn ja maasika maitsega, ei ole kummist Kreeka oma,» kommenteeris siiski Moonika, samas arvas Laura, et nende maitse on tehislikum kui ülejäänutel. «Ma arvan, et see on välismaine, see tundub liiga suur ja hele. See on Poola, et kõik ostaksid Poola maasikat, sest see on suur ja ilus,» arvas Kaidi. «Need on magusad ja kõige ilusamad,» sõnas Tatjana, kes ei arvanud, et tegu võiks olla Eesti maasikatega, sest selleks olid need liiga magusad.