Kallas ja Zelenskõi allkirjastasid Eesti-Ukraina pikaajalise toetuse leppe

Peaminister lisas, et kokkuleppes on välja toodud eesmärgid ja tegevused, mis Ukraina võidule kaasa aitavad.

«Mida rohkem riike Ukrainaga sellise kahepoolse kokkuleppe sõlmivad, seda tugevama sõnumi saadame ka Venemaale, et Ukraina partnerite toetus on pikaajaline ja aitame Ukraina ühiselt võidule. Mul on hea meel, et täna allkirjastatakse ka Euroopa Liidu ja Ukraina vaheline julgeolekukokkulepe,» märkis Kallas.