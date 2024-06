Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid on juba pikalt peaministrile ning tema koduerakonnale ette heitnud, et kuna Kaja Kallas olla mõtetega Euroopas, siis valitsuse töö on seiskunud. Eelkõige on pidurdunud riigi rahanduse kehvale seisule lahenduste otsimine pikemas plaanis kui ainult tänavuse aasta lisaeelarve.