Tegemist on ühe vähese kogu Nõukogude okupatsiooni aja säilinud Vabadussõja mälestusmärgiga, samal ajal kui umbes 180 ülejäänut hävitati. Nõukogude võim alustas lõhkumisega 1940. aastal ning jätkas 1944. aastal, purustades siis uuesti ka need, mis olid jõutud vahepeal taastada. Terviklikult säilinud ja lõhkumisest pääsenud mälestusmärkidest on Risti kiriku oma kõige vanem.